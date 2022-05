DGAP-News: CytoTools AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

Zeichnung der Kapitalerhöhung der CytoTools AG abgeschlossen Darmstadt, 19.5.2022 - Die Zeichnung der Kapitalerhöhung der CytoTools AG, die im Rahmen eines Bezugsangebots an die Aktionäre/innen durchgeführt wurde, ist abgeschlossen. Es wurden 1.109.498 neue Aktien zum Bezugspreis von 3,95 € gezeichnet, was einen Kapitalzufluss von rd. 4,4 Mio. € bedeutet. Trotz eines aktuell schwierigen wirtschaftlichen Umfeld ist dieses Ergebnis durchaus zufriedenstellend. Wir danken unseren Aktionären/innen für das mit der Zeichnung der neuen Aktien gezeigte Vertrauen in die CytoTools AG und die Unterstützung für unseren neuen Kurs. Die CytoTools AG wird - nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister - ihren Anteil an der DermaTools Biotech GmbH durch Einzahlung von 1,5 Mio. € in das Eigenkapital erhöhen. Mit dem Zufluss soll die DermaTools Biotech GmbH in die Lage versetzt werden, die geplante Phase III Studie durchzuführen und bis Mitte des kommenden Jahres die CE - Zulassung für DermaPro zu erreichen. Darüber hinaus verfolgt die CytoTools neue Projekte im Rahmen ihrer biomedizinischen Investitionsstrategie. Die CytoTools bedankt sich bei der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG für die professionelle technische Abwicklung und umsichtige Betreuung. Über CytoTools

Die CytoTools AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die 64,86% an der DermaTools Biotech GmbH und 49,21% an der CytoPharma GmbH hält. Disclaimer Diese Mitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen enthalten. Solche zukunftsbezogenen Aussagen spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung aufgrund bestimmter Annahmen und Erwartungen wider. Die tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen und die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Kontakt:

CytoTools AG

Dr. Bruno Rosen

Klappacher Str. 126

64285 Darmstadt

Tel.: +49-6151-95158-12

Fax: +49-6151-95158-13

E-Mail: kontakt@cytotools.de

19.05.2022

