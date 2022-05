Das Auf und Ab an den Märkten geht weiter: Auf die Erholungstendenzen der vergangenen Tage folgten an der Wall Street wieder heftige Verluste. Der US-Leitindex hat am Mittwoch den größten Tagesverlust seit 2020 erlitten. Auch am Kryptomarkt dominieren wieder klar die roten Vorzeichen. Der Bitcoin schlägt sich dabei aber noch relativ wacker.Zwar notiert auch die digitale Leitwährung am Donnerstagmorgen auf 24-Stunden-Sicht rund drei Prozent tiefer, viele Altcoins und den Krypto-Gesamtmarkt verzeichnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...