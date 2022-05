Der Crash, den wir in den vergangenen Wochen und Monaten gesehen haben, könnte nur ein Vorspiel eines noch größeren Gemetzels gewesen sein. Dieser Meinung ist Scott Minerd, Chief Investment Officer von Guggenheim Partners Global. Gegen seine Prognosen für den US-Aktienmarkt sind viele Bären noch optimistisch.Angesichts der abstürzenden Kurse würden bei ihm Erinnerungen an die Jahrtausendwende wach. "Das sieht sehr nach dem Platzen der Internetblase aus", so Minerd im Interview mit Marketwatch. Jedem ...

