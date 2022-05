Alles war am gestrigen Mittwoch (18.05.) im Dax für den großen charttechnischen Showdown vorbereitet. In den Tagen zuvor hatte sich der Index über die Marke von 14.000 Punkten hinweg in Richtung 14.200 Punkte vorgekämpft. Eine wichtige Horizontalunterstützung sowie der bis dato dominierende Abwärtstrend verlaufen in diesem Bereich. Ein signifikanter Ausbruch des Dax hätte somit richtungsweisenden Charakter haben können, doch der Index scheiterte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...