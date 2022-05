Überraschung am frühen Morgen: Valneva (WKN: A0MVJZ) teilt mit, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) die Einreichung eines Zulassungsantrags für den Covid-19-Impfstoff VLA 2001 akzeptiert habe. Bei Tradegate explodiert der Kurs zunächst um über +13% auf 11,55 €, aktuell kommt er leicht zurück. Was steckt tatsächlich hinter der neuen Nachricht? Valneva ist ein französisches Biotechunternehmen mit Hauptsitz in Saint-Herbain. Die Firma entwickelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...