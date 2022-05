Der US-Finanzdienstleister Hartford Financial Services Group Inc. (ISIN: US4165151048, NYSE: HIG) kündigt eine im Vergleich zum letzten Quartal unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 38,5 US-Cents je Anteilsschein an. Die Auszahlung erfolgt am 5. Juli 2022 (Record date: 1. Juni 2022). Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,54 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 68,76 US-Dollar (Stand: 18. Mai ...

