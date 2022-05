Linz (www.anleihencheck.de) - Als gewichtiger Energielieferant für Europa ist Norwegen bedeutender denn je, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Einnahmen aus Gas und Öl würden auch künftig sprudeln. Dies dürfte auch weiterhin ein ganz wesentlicher Treiber für Norwegen bleiben und die Wirtschaft in Schwung halten. Freilich sehe auch Norwegen mit Blick auf den Krieg in der Ukraine die Gefahren weiter steigender Lohn- und Preisniveaus. Somit bleibe auch die Inflation im Aufwind. Bei einem Inflationsziel von 2,00% und einer Aprilziffer von 5,40% liege Norwegen deutlich besser als die meisten europäischen Nachbarn. Den Zinserhöhungszyklus, der im September 2021 begonnen habe, habe die Norges Bank im März mit weiteren 25 Punkten auf 0,75% fortgesetzt und der nächste Schritt werde mit der Sitzung im Juni erwartet. Per Ende 2023 solle der Leitzins bei 2,50% liegen, wobei die Norges Bank betone, dass dies bei anhalten hohen oder noch höheren Inflationsziffern auch deutlich früher eintreten könnte. (19.05.2022/alc/a/a) ...

