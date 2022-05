einfach börse, das Magazin von DER AKTIONÄR, liefert Informationen für Anleger, die ihre Geldanlage selbst in die Hand nehmen wollen. Monat für Monat erweitern Sie damit Ihr Wissen rund um die Börse: einfach und unterhaltsam aufbereitet von A wie Anlagetipps bis Z wie Zinseszinseffekt. Freuen Sie sich auf wertvolle Hintergrundberichte, unterhaltsame Porträts erfolgreicher Unternehmen und Persönlichkeiten sowie einen aktuellen Marktüberblick. Starten Sie an der Börse so richtig durch und holen Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...