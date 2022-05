News von Trading-Treff.de Videoanalyse DAX-Rücklauf zur 13800 im Visier: Hintergründe und Szenarien im Video zur Vorbereitung auf Deinen Handelstag. DAX scheiterte an der 14.200er-Marke Nachdem wir es am Mittwoch nicht schafften, die 14.200 als Abwärtstrendlinie zu überwinden, drehte der Markt erneut scharf ab. Die Verluste an der Wall Street verstärkten diesen Druck, der erst einmal im XETRA-Handel bei 14.000 stoppte. Doch dann kam die Nachbörse. ...

