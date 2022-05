Beim Investieren in Aktien und Durchhalten beim Crash kann es manchmal clever sein, in Worst-Case-Szenarien zu denken. Idealerweise um zu verstehen, dass man solche eben nicht zu befürchten hat. Manchmal aber auch, um ein Gespür dafür zu bekommen, was richtig in die Hose gehen könnte. Spielen wir heute mit unseren Gedanken. Hier sind drei Worst-Case-Szenarien, die ich grundsätzlich sehen kann. Kleiner Hinweis: Es gibt einfache Wege, um ihnen aus dem Weg zu gehen. Auswahl von Aktien: Worst-Case Totalverlust ...

