Tesla weitet die Öffnung seiner Supercharger in Europa für Elektroautos anderer Hersteller nun deutlich aus. Nach dem Start in den Niederlanden, Norwegen und Frankreich, erfolgte die Öffnung nun auch in Österreich, Belgien, Spanien, Schweden und Großbritannien. Mit diesem Schritt kommen rund 80 neue Supercharger-Standorte hinzu, die für Fremdmarken zugänglich sind. Die Zahl der nutzbaren Standorte ...

