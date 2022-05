Gelnhausen (ots) -Das Essen auch ohne Fleisch Spaß machen kann zeigt Ihnen dieses außergewöhnliche Kochbuch " HUNDERT FLEISCHLOSE GELÜSTE". Lassen Sie sich von der vegetarischen Kochkunst verzaubern und wandeln Sie den "Zwang der Ernährung" in einen kreativen Akt der Verehrung um. Ob "Gazpacho" , "Popeykroketten" oder "Salat Shaolin" oder Kartoffelpfanne a la Ghandi - schon die Titel lassen etwas von der Lust und der Lebensfreude die mit der Zubereitung und dem Verzehr von Nahrungsmitteln ahnen.Das mit viel Liebe zusammen gestellte Buch von Jacomo Waldherr zeigt Ihnen, dass die vegetarische Küche keine Langeweile kennt. Die stilvolle Illustration von Dieter Zimmermann fügt sich stimmungsvoll zwischen den Rezeptseiten ein und zeigen das Kochen und Kunst nah beieinander liegen. Die persönliche Einführung des Autors in die wichtigsten vegetarischen Nahrungsmittel von Wurzeln bis Gemüse & Früchten machen das Buch zudem zu einem informativen Ratgeber.Zum Buch: Hundert fleischlose Gelüste: Einführung in die vegetarische Koch-Kunst von Jacomo Waldherr, 28,00 Euro, 116 Seiten, ISBN: 9783347416734, Gebundenes Buch: ISBN: 978-3347416741, 35,00 Euro, E-Book: ASIN: B09PYW5X99, 2,99 EuroAuf der Seite https://www.facebook.com/HundertFleischloseGelueste erhalten Sie weitere Informationen.Pressekontakt:Sie haben Fragen? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/5226323