Arthur D. Little (ADL) hat seinen jährlichen Energie-Flagshipreport für 2022 veröffentlicht. In Anbetracht der turbulenten Bedingungen, die die Branche derzeit durchlebt, sowie des anhaltenden Strebens nach Klimaneutralität, trägt der Report den Titel "Disruption Is Now".

Der Bericht zeigt nicht nur die wichtigsten und prägensten Trends der Energiebranche auf, sondern enthält auch aufschlussreiche Kommentare der Energie-, Ressourcen- und Cleantech-Expert*innen von ADL. Die Erkenntnisse resultieren aus eigenen Recherchen und aus der Zusammenarbeit mit unseren Kund*innen in den letzten 12 Monaten.

Dabei identifiziert der Bericht drei Schlüsseltrends, welche die Energiewende von kohlenstoff-basierten Ressourcen hinzu grünen Alternativen beschleunigen:

Die Dekarbonisierung ist der übergreifende Trend, der sich grundlegend auf das strategische Denken und die künftigen Investitionsentscheidungen von Unternehmen in allen Sektoren auswirkt.

ist der übergreifende Trend, der sich grundlegend auf das strategische Denken und die künftigen Investitionsentscheidungen von Unternehmen in allen Sektoren auswirkt. Die Digitalisierung der operativen Tätigkeiten ist ein weiterer wichtiger Trend, der alle Bereiche der Energiewirtschaft betrifft. Die Anforderungen an Marktplätze veränderen sich durch Transparenz, Nahtlosigkeit und die Schnelligkeit von Lieferungen.

der operativen Tätigkeiten ist ein weiterer wichtiger Trend, der alle Bereiche der Energiewirtschaft betrifft. Die Anforderungen an Marktplätze veränderen sich durch Transparenz, Nahtlosigkeit und die Schnelligkeit von Lieferungen. Die Dezentralisierung ist besonders für den Energie- und Versorgungssektor relevant, da Dienstleistungen immer stärker auf lokalen Lösungen wie Windkraftwerken und Solaranlagen beruhen anstatt auf einer nationalen/regionalen Infrastruktur.

Darüber hinaus stellt der Report fest, dass Konvergenz heute eine der größten Triebkräfte für Veränderungen auf dem Markt ist. Die Grenzen zwischen den verschiedenen Sektoren verschwimmen zunehmend und neue Technologien ermöglichen es disruptiven "Neueinsteigern", leichter zwischen einzelnen Sektoren zu wechseln, neue Einnahmequellen zu erschließen und etablierte Akteure herauszufordern.

Der Report gibt zudem einen detailierten Überblick über die Investitionen traditioneller Unternehmen in verschiedene Sektoren, dazu zählen die vor- und nachgelagerte Öl- bzw. Gasindustrie, die Stromerzeugung, Netze und Infrastruktur, Kundendienste und -lösungen, Abfall- und Wasserversorgung sowie Metall und Bergbau.

Michael Kruse, Global Leader von ADLs Energy Utilities Practice, kommentiert: "Es ist klar, dass die meisten Unternehmen in der Energie- und Ressourcenindustrie eine Phase beispiellosen Wandels durchlaufen müssen, wenn sie in einer zunehmend dekarbonisierten, dezentalisierten und digitalisierten Welt fit für ihre Aufgaben sein wollen. Sie müssen anfangen, anders zu denken und zwar auf eine Art und Weise, die oft im Widerspruch zu ihren traditionellen Arbeitsmethoden steht sie müssen sich insbesondere in ihren operativen Tätigkeiten zur Kreislaufwirtschaft verpflichten."

Der Report kann hier heruntergeladen werden: https://tinyurl.com/2p9cz7jh

