Unterföhring (ots) -- Virtuelles Live-Fan-Event zum Erfolgsformat "Germany's Next Topmodel" bringt Fans, GNTM-Kandidatinnen und Werbepartner zusammen- Harper's BAZAAR macht die Fans im virtuellen Shooting durch einen eigens kreierten Instagram-Filter zum Cover-Star- Werbepartner lassen ihre Produkte interaktiv von den GNTM-Kandidatinnen präsentieren und nutzen durch Livestreams eine neue Form des Influencer-Marketings- Emmi CAFFÈ LATTE, SIX, Ernsting's family, Green Legend und Jodel sind als Top-Werbepartner am StartDie GNTM-Experience ist seit 2019 das offizielle Fan-Event zum ProSieben-Erfolgsformat "Germany's Next Topmodel". Die diesjährige Veranstaltung im Vorfeld des GNTM-Finales findet am 21. und 22. Mai virtuell und live auf dem GNTM-Experience-Instagram-Account (gntmexperience) statt. Neben den Models der aktuellen Staffel stehen vor allem auch die Top-Werbepartner im Fokus der Veranstaltung. Denn im Rahmen einer Social-Media-Kampagne präsentieren die GNTM-Kandidatinnen bereits vor der Veranstaltung die Produkte der Werbepartner auf ihren Instagram-Kanälen. So entsteht eine besondere Bindung zwischen Fans, Werbepartnern und Models, die die Marke auf eine interaktive Art inszeniert und zum festen Bestandteil der Community der Kandidatinnen macht.Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin Seven.One AdFactory: "Die GNTMX hat sich als wirkungsstarkes Social-Media-Event mit großem Mehrwert für unsere Werbepartner etabliert. Durch diese Form des Influencer-Marketings erreichen wir vor allem die junge Zielgruppe und schaffen eine interaktive Verbindung zwischen Fans, Topmodels und Werbepartnern. Dies bietet auch enormes Potential für die Vermarktung. Jahr für Jahr gewinnen wir immer mehr Kunden, die bei 'Germany's Next Topmodel' eingebucht sind, und können deren Kampagne so perfekt abrunden. Außerdem sind wir Sprungbrett für Neukunden, die sich im Folgejahr Werbeplätze sichern, wie beispielsweise Emmi CAFFÈ LATTE, die in diesem Jahr wieder ihr GNTM-Comeback feiern."Das bietet die GNTMXEines der Programmhighlights des Events: Harper's BAZAAR macht die Fans zum Cover-Star! Über einen Augmented-Reality-Filter konnten sich die Teilnehmer:innen vorab auf dem virtuellen Titel des Magazins über Instagram ablichten lassen. Chefredakteurin Kerstin Schneider wählt die Top 10 persönlich aus. Die Bekanntgabe des/der Gewinner:in erfolgt live durch GNTM-Vorjahressiegerin Alex Mariah Peter. Neben Meet & Greets mit den Top 11-Kandidatinnen gibt es außerdem einen ProSieben-Paneltalk mit den diesjährigen GNTM-Models Juliana und Barbara sowie Vorjahresfinalistin Soulin Omar. Als weitere Special Guests werden Ana Martinovic (Top 10, 2021) und Creatorin Doreen (Instagram: Dodipi) die GNTMX begleiten. Das zweitägige Social-Media-Event wird gemeinsam von Sven Gold und der ehemaligen GNTM-Kandidatin Klaudia Giez (Klaudia mit K) moderiert.Top-Werbepartner gekonnt in Szene gesetztDie GNTM-Experience 2022 bietet Werbepartnern die Möglichkeit, sich auf eine besondere Art zu inszenieren. In verschiedenen Slots präsentieren die Models die Marken und ihre Produkte auf spielerische Weise. Bei einer Elevator-Show mit Emmi CAFFÈ LATTE liefern sich die Models Noëlla & Ana Martinovic gemeinsam mit der Community auf jeder Etage einen spannenden Schlagabtausch. In "Fill the Box" erspielt Noëlla interaktiv mit den Zuschauer:innen eine Box mit Accessoires der Modeschmuckmarke SIX. GNTM-Kandidatin Lou-Anne erlebt mit der Modekette Ernsting's family beim "Blind Fashion Match" ein Fitting der besonderen Art. Unter dem Motto "Geschmäcker sind verschieden" tritt Vanessa gegen Creatorin Doreen in coolen Challenges für die vegane Marke Green Legend an. "Guess the Jodel" mit Sophie beschreibt die Heldenreise, die Kandidatin Sophie über die bei Student:innen beliebte lokale App Jodel während ihrer Zeit bei "Germany's Next Topmodel" erlebt hat. Die GNTMX wird außerdem von Versandpartner Hermes sowie den 4711 Remix Düften von Mäurer & Wirtz als offizieller Goodiebag-Partner unterstützt.Unter www.gntm.de/gntmx finden die GNTM-Fans alle Infos zum großen digitalen Fan-Event."Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.Seven.One AdFactory ist ein Teil der Seven.One Entertainment Group. Die Seven.One Entertainment Group ist eine 100-prozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Seit Oktober 2020 vereint die plattformunabhängige Entertainment-Company alle Sendermarken der Gruppe sowie das Content-, Digital-, Distributions- und Vermarktungsgeschäft unter einem Dach. Die Seven.One Entertainment Group ist eine 100-prozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Seit Oktober 2020 vereint die plattformunabhängige Entertainment-Company alle Sendermarken der Gruppe sowie das Content-, Digital-, Distributions- und Vermarktungsgeschäft unter einem Dach. Die Seven.One Entertainment Group gilt als Innovationstreiber im AdTech-Bereich und steht für starke Content-Marken über die die Nation spricht - und das auf allen Plattformen.