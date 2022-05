Köln (ots) -Unternehmen stehen vor einer besonderen Herausforderung, wenn Softwareanbieter bewährte Produkte einstellen oder maßgeblich verändern. So wird die seit letztem Jahr zu Salesforce gehörende Servicetrace (https://www.servicetrace.com/de/servicetrace-customer-faq/) das synthetische Monitoring von Anwendungen zugunsten einer Robotic Process Automation (RPA) einstellen - das Supportende ist für Ende Januar 2024 angekündigt. "Zahlreiche Unternehmen müssen nun ihre Prozesse umstellen und eine neue Lösung implementieren. Für uns ist daher IP-Label ein enormer Gewinn. Ekara, eine Lösung von IP-Label, kann nahtlos alle Aufgaben von Servicetrace für das synthetische Monitoring übernehmen", erklärt Andreas Schlechter, Geschäftsführer von Telonic (http://www.telonic.de/). Das auf Netzwerke und deren Sicherheit spezialisierte Systemhaus baut damit den Geschäftsbereich Analyse weiter aus und bringt Ekara, die aus Anwendersicht marktführende Plattform für Application Performance Monitoring, als erster Partner nach Deutschland. Ekara übernimmt das synthetische Monitoring und arbeitet als stiller Mitarbeiter rund um die Uhr und verwendet die Anwendungen mit den Augen der Mitarbeiter.Flut an Support-Tickets in der IT reduzierenEkara überwacht die Leistung aller Anwendungen - vom Web, Intranet über Mobile und Voice-Lösungen können auch Citrix-Systeme kontrolliert werden. Die Plattform ist aus Nutzersicht einfach zu bedienen, Ekara ist zudem komplett hybrid und macht User Experience Measurement einfach. Das französische Unternehmen IP-Label zählt weltweit zu den führenden Entwicklern im Bereich des synthetischen Monitorings. Die präzisen Analyseergebnisse reduzieren in IT-Abteilungen die Flut an Support-Tickets zu Performanceproblemen, deren Überprüfung zeitaufwendig und kaum möglich ist. "Ekara ist in der Lage, eine Echtzeit-Überwachung der Anwendungsperformance rund um die Uhr zu bieten. Unklare Supportanfragen können so schnell verifiziert und optimal bearbeitet werden", sagt Christophe Depeux, Managing Director von IP-Label. Telonic ist dabei ein wertvoller Partner, so Depeux weiter: "Als Systemhaus verfügt Telonic über einen tief technischen Zugang zum Kunden und betreut eine Vielzahl an Unternehmen. Die drei Geschäftsbereiche von Telonic - Network, Security und Analytics - passen ideal zu uns, und wir bieten einen wertvollen Mehrwert für den Bereich Analytics", so Depeux weiter.10 Milliarden Datensätze pro TagAktuell ist Ekara bereits weltweit bei mehr als 700 Kunden in 25 Ländern im Einsatz. Täglich werden mehr als zehn Milliarden Datensätze der verschiedensten Anwendungen analysiert, zu den Kunden zählen das Europäische Parlament, die Air France-KLM-Holding, der Autohersteller Stellantis oder der Luxusgüterkonzern LVMH. Das Monitoring umfasst auch Sprach- und Videodienste, die vor allem seit der Coronapandemie Unternehmensnetzwerke stärker auslasten und häufig Helpdesk-Tickets auslösen. "Bei allen Unternehmen kommt es besonders auf die reibungslose Funktion aller Anwendungen und IT-gesteuerten Funktionen an - sowohl intern als auch extern im Verkehr mit Kunden. Mit Ekara können wir nun den Bereich des Application Performance Management sicher abdecken. Für Nutzer, die bisher Servicetrace verwenden, haben wir ein besonderes Wechsel- und Implementierungsprogramm entwickelt, um die Migration auf ein neues System so einfach wie möglich zu gestalten", sagt Andreas Schlechter von Telonic. "Moderne IT-Infrastrukturen stützen sich auf drei Säulen: Network, Security und Analytics. Und jeder der drei Bereiche muss gleichberechtigt sein, um jederzeit Sicherheit und Performanz gewährleisten zu können", erläutert Telonic-Chef Schlechter.Die Telonic GmbH ist ein führendes IT-Systemhaus mit Spezialisierung auf NSA: Network, Security und Analytics stehen für die entscheidenden Bereiche einer IT-Infrastruktur, die performant aufgebaut und höchstmöglich abgesichert sein sollte. Seit der Gründung 1979 ist das Unternehmen in Familienbesitz und betreut Organisationen und Firmen in nahezu allen Branchen - von Verwaltung, Bildungs- und Gesundheitswesen, Industrie und Logistik über Versicherungswesen bis hin zu weltweit agierenden Konzernen. Durch Partnerschaften mit verschiedenen Technologieführern liefert Telonic innovative Hard- und Software-Lösungen. Neben der herstellerunabhängigen Analyse realisiert Telonic die Projekte von der Logistik bis zur Implementierung und ist Partner für Full Managed Services. Ein eigenes Security Network Operation Center (SNOC) sichert rund um die Uhr Kundennetzwerke ab.Seit 2001 unterstützt Ip-Label - ein unabhängiger Anbieter von UX-Messsoftware - Unternehmen in mehr als 25 Ländern bei der Verwaltung und Optimierung der Leistung ihrer zentralen Anwendungen (Websites, Business-Apps, mobile Apps, Voice-Apps etc.) mit Softwarelösungen für synthetisches Monitoring (Robots) und Echtnutzer-Monitoring (Real-User-Monitoring: RUM). Die nutzerzentrierten DEM (Digital Experience Management)-Produkte und -Dienstleistungen versetzen Unternehmen in die Lage, die Verfügbarkeit und Reaktionszeiten ihrer Anwendungen, Motor eines jeden Geschäftserfolgs, zu verbessern, um so ihre Zielgruppe, ihren Umsatz und ihre Produktivität zu optimieren.Erfahren Sie mehr über Ekara: https://ekara.ip-label.com/Informieren Sie sich über Ip-Label bei: LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ip-label und Twitter: https://twitter.com/iplabelPressekontakt:Weitere Informationen: Telonic GmbH,Albin-Köbis-Str. 2, D-51147 Köln,Tel.: +49 2203 9648 0, E-Mail: presse@telonic.de,Web: www.telonic.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel.: +49 611 973150, E-Mail: team@euromarcom.deOriginal-Content von: Telonic GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122679/5226375