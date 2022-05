Paion begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. So wird der Kurs aktuell rund vier Prozent nach vorne geschoben. Nach diesem Anstieg kostet der Titel nun 0,99 EUR. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Paion, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Auch wenn dieser Anstieg für die Bullen ein kleiner Siegeszug ist, bleiben doch noch dunkle Wolken am Himmel. Eine entscheidende Unterstützung kann nämlich aus dem Stand unterboten werden. Bei 0,93 EUR liegt dieser Haltegriff. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Anleger, die bei Paion eher fallende Kurse erwarten, könnten jetzt über weitere Leerverkäufe nachdenken. So gibt es für Puts heute einen ordentlichen Nachlass. Anleger, die für Paion bullish eingestellt sind, erhalten durch den Anstieg eine Bestätigung.

Fazit: Bei Paion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...