DJ Bayer-Mittel Vericiguat gegen Herzinsuffizienz in China zugelassen

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat in China eine Zulassung seines Wirkstoffs Vericiguat zur Behandlung von Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz und reduzierter Ejektionsfraktion erhalten. Die chinesische Arzneimittelbehörde ließ das unter dem Markennamen Verquvo vertriebene Medikament zu, um das Risiko einer herzinsuffizienzbedingten Krankenhauseinweisung oder den Bedarf intravenöser Diuretika als Notfall-Behandlung zu verringern, wie Bayer mitteilte. In China leben laut dem Pharma- und Agrarkonzern etwa 13,7 Millionen Menschen mit Herzinsuffizienz.

Vericiguat ist bereits in der EU, den USA, in Japan sowie anderen Ländern zugelassen. Bayer entwickelt das Medikament gemeinsam mit dem US-Pharmakonzern Merck & Co., beide teilen sich die weltweiten Umsätze. Für sich selbst rechnet Bayer nach bisherigen Schätzungen mit einem Jahreshöchstumsatz in der Größenordnung von 500 Millionen Euro.

