Der 1962 gegründete Federal Realty Investment Trust (WKN: A3DB2A) ist nicht nur einer der ältesten Real Estate Investment Trusts (REITs), er ist sogar, nun, adelig. Der in Bethesda, Maryland, ansässige Eigentümer von Einkaufszentren ist der einzige REIT unter den 39 Unternehmen, die derzeit den Titel Dividendenkönig tragen. Das bedeutet, dass es sich um Mitglieder des S&P 500 handelt, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren in Folge erhöht haben. Was war in letzter Zeit los? Im Fall von Federal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...