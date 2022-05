In 3 Sätzen: Warren Buffett hat ein Vermögen damit gemacht, starke Unternehmen in harten Zeiten zu kaufen. Drei Top-Verbrauchermarken aus dem Portfolio von Berkshire Hathaway sehen im Moment attraktiv aus. Buffett hat erst kürzlich 9,5 % eines führenden Videospielherstellers gekauft. Viele Anleger sorgen sich um die kurzfristige Entwicklung des Aktienmarktes. Aber man sollte bedenken, dass Warren Buffett reich geworden ist, indem er in harten Zeiten Geld in den Markt gesteckt hat. Buffett hat uns ...

