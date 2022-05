In 3 Sätzen: Biogen kapituliert bei Aduhelm und stellt seine Bemühungen um die Vermarktung des Medikaments ein. Darüber hinaus sind die Umsätze mit den wichtigsten Medikamenten von Jahr zu Jahr rückläufig. Dennoch hat das Unternehmen so viele Projekte in der Pipeline, dass es wieder wachsen könnte. Wegen des Kursrückgangs um mehr als 22 % in den letzten zwölf Monaten ist Biogen (WKN: 789617) nun nicht mehr der starke Wachstumswert von einst. Seit dem gescheiterten Versuch im letzten Jahr, sein heftig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...