Amazon hatte in der jüngeren Vergangenheit wahrlich schon mit genügend Probleme zu kämpfen. Dass der Online-Handel mit dem Ausklingen der Corona-Pandemie deutlich einbüßen musste, ist spätestens nach den letzten Quartalszahlen nicht mehr von der Hand zu weisen. Zusätzlich machen dem E-Commerce-Giganten steigende Preise in der Logistik und aufgrund der Inflation dahinschmelzende Margen zu schaffen.Was Amazon (US0231351067) in einer solchen Situation sicher nicht gebrauchen kann, ist eine Klage aufgrund von Vorwürfen angeblicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...