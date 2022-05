Die offene Plattform von Temenos für kombinierbare Bankdienstleistungen (Composable Banking) ermöglicht der führenden digitalen Geldbörse im Nahen Osten eine effiziente Skalierung, um auf den steigenden Bedarf an mobilen digitalen Banktransaktionen einzugehen

Temenos (SIX: TEMN) meldete heute, dass stc pay, die führende digitale Geldbörse im Nahen Osten, auf der offenen Plattform von Temenos für kombinierbare Bankdienstleistungen an den Start gegangen ist. Die cloudnative Plattform von Temenos hat stc pay bei der effizienten Skalierung auf mehr als 8 Millionen Konten unterstützt.

stc pay erleichtert den Kunden, Geld auf ihrem Smartphone zu verwalten, von jedem Ort der Welt Zahlungen zu senden und zu emfpangen, online einzukaufen und Geld an Geldautomaten abzuheben.

2018 als E-Geld-Institut (EMI) gegründet, erhielt stc pay 2021 von der saudischen Zentralbank eine Lizenz für digitale Bankgeschäfte. stc pay kann nun die offene Plattform für kombinierbare Bankdienstleistungen von Temenos nutzen, um mit künftigen Produkten neue Chancen zu nutzen.

stc pay läuft vollständig auf der offenen Plattform von Temenos und nutzt die Banking-Ressourcen von Temenos für die Abwicklung aller Transaktionen sowie die Verarbeitung für die Kundenkonten. Die fortschrittliche Technologiearchitektur bietet stc pay eine sehr offene und sichere cloudnative Plattform, um Bankfunktionen in großem Umfang zu kombinieren, zu erweitern und zu nutzen.

stc pay ist der führende digitale Herausforderer im Nahen Osten und Afrika (MEA). Aufbauend auf der Technologie von Temenos, ist die Bank rationeller und umweltfreundlicher, um Kosten zu optimieren und die betriebliche Effizienz großskalig zu steigern.

Die skalierbare Effizienz der offenen Plattform von Temenos wird stc pay mit Blick auf nachhaltiges Wachstum und die Erfüllung der wachsenden Nachfrage nach digitalen Zahlungen in der Region helfen. Aktuell wird nur etwa ein Drittel der Transaktionen im Einzelhandel elektronisch durchgeführt. Neue staatliche und regulatorische Initiativen und die Folgen der COVID-19-Pandemie haben jedoch die Verbreitung digitaler Zahlungen beschleunigt.

Seedz Technology Group, Systemintegrator mit Schwerpunkt auf digitalem Banking, leitete die Implementierung in Zusammenarbeit mit Temenos und BankerWay, einem führenden, auf Temenos spezialisierten Dienstleister, für die Implementierung und Anpassungs-Services. Die Zusammenarbeit ermöglichte es stc pay, die Banking-Funktionen von Temenos mit mehreren Zahlungsdiensten zu kombinieren und so die ausgereifteste digitale Brieftasche des Nahen Ostens zu schaffen.

Einer Umfrage der Economist Intelligence Unit zufolge glauben 60 der im Bankensektor im Raum MEA beschäftigen Führungskräfte, dass der Anteil des Bargelds an den Einzelhandelstransaktionen bis 2025 auf unter 5 sinken wird. In einer 2021 von McKinsey durchgeführten Verbraucherumfrage wurden digitale Zahlungsmethoden von 58 Prozent der Verbraucher im Nahen Osten stark bevorzugt, während nur 10 Prozent Bargeld stark bevorzugten. Die fortschrittliche und ehrgeizige saudische Vision 2030 zur Transformation der Wirtschaft hat diese Dynamik und das Potenzial von stc pay, seinen Kundenstamm zu vergrößern und sein Angebot zu erweitern, weiter vorangebracht.

Ahmed Alenazi, Chief Executive Officer, stc pay, kommentierte: "Unterstützt von Temenos, kann stc pay die enormen Möglichkeiten digitaler Zahlungen im Nahen Osten erschließen. Temenos hat uns eine effiziente Skalierung ermöglicht, um unser Geschäft nachhaltig auszubauen und neue Produkte einzuführen, sodass wir Kunden und Händlern kontinuierlich neue und innovative digitale Erlebnisse bieten können. Wir treten in eine neue und spannende Wachstumsphase ein und die Partnerschaft mit Temenos ist der Schlüssel zu unserem langfristigen Wachstum."

Jean-Paul Mergeai, President, EMEA-APAC, Temenos, sagte: "Es ist ein Privileg, mit stc pay zusammenzuarbeiten, während das Unternehmen seinen Service und seine Reichweite in der Region ausweitet. stc pay bietet ein überzeugendes digitales Erlebnis für Kunden, die sich eine schnelle und einfache Methode wünschen, um ihr Geld unterwegs zu verwalten. Angesichts der hohen Mobilfunkdurchdringungsrate in der Region und der steigenden Präferenz für bargeldlose Transaktionen hat stc pay eine vielversprechende Zukunft und ist in diesem spannenden Wachstumssegment führend. Gratulation an das Team von stc pay für die Überschreitung der Marke von 8 Millionen Konten in nur 24 Monaten, ein großer Erfolg, der die Skalierbarkeit der Plattform und den Wert, den der Service den Kunden jeden Tag bietet, unter Beweis stellt."

Abdulrahman AlMutairi, Vice President of Technology, STC Pay, führte aus: "Mit der offenen Plattform von Temenos ermöglichen wir digitales Banking bei stc pay, indem wir eine robuste, sichere und cloudnative Kernbanken-Engine einführen, die durch die Nutzung von APIs, Microservices und DevOps in eine Unternehmensarchitektur für Skalierbarkeit und Agilität eingebettet ist."

Mohamad Ajjour, Chief Executive Officer von Seedz, kommentierte: "stc pay ist ein Vorreiter, der die Zukunft digitaler Zahlungen und digitaler Bankdienstleistungen im Nahen Osten prägt. Die Partnerschaft zwischen stc pay, Seedz und Temenos liefert einer modernen digitalen Bank eine Blaupause. Glückwünsche an unsere innovativen Partner bei stc pay, dass sie sich gemeinsam dafür eingesetzt haben, dies zu ermöglichen."

