mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Sonstiges

Neues Produkteangebot von Sunrise jetzt bei mobilezone erhältlich



19.05.2022 / 11:20



MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 19. Mai 2022 Per Montag tritt Sunrise als Hauptmarke von Sunrise UPC am Markt auf und lanciert ein neues Produkteangebot. mobilezone begleitet als langjähriger und wichtiger Partner das Rebranding. Kunden können weiterhin alle Abos von Sunrise bei mobilezone abschliessen - bestehende UPC Kunden erhalten ihre bisherigen Abos und Dienstleistungen weiter unter der Marke UPC und können auch von den Vorteilen der anderen Marken bei mobilezone profitieren. Ab dem 23. Mai 2022 tritt Sunrise als Hauptmarke von Sunrise UPC im neuen Marken-Design und mit neuem Logo auf. Mit «Sunrise Up» lanciert Sunrise zudem ein voll integriertes Angebots-Portfolio für Mobil- TV- und Internet-Abos. Die Sunrise Up-Angebote zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie sich für jede Lebenssituation und Lebensform kombinieren lassen. Sie können ab Montag in allen mobilezone Shops abgeschlossen werden. Bestehende UPC Kunden erhalten ihre bisherigen Produkte und Dienstleistungen weiter unter der Marke UPC und können auch von den Vorteilen der anderen Marken profitieren. mobilezone begleitet als langjähriger Partner das Rebranding eng. Infolge des Neuauftritts wird die Gestaltung und Ausstattung der über 120 Shops von mobilezone angepasst. Roger Wassmer, CEO Schweiz von mobilezone sagt: «Wir schätzen die langjährige Partnerschaft mit Sunrise sehr und freuen uns, mit ihnen dieses neue Kapitel aufschlagen zu dürfen.» Kontakt für Medienschaffende

Martina Högger

Senior Manager Corporate Communications

mobilezone ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 982 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 50.7 Mio. im Berichtsjahr 2021 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt. Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum, Münster und Berlin. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen, Grosshandelsaktivitäten sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 120 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch

Ende der Medienmitteilungen