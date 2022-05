Die Verkäufer haben wieder das Zepter an der Börse übergenommen. Der DAX gibt stark nach, nachdem die US-Indizes den ganzen gestrigen Handel nachgegeben haben. Immer klarer wird nun, dass eine Rezession in den USA (sicher) und in der Welt (wahrscheinlich) nicht mehr abzuwenden ist. Dies ist für den informierten Börsenbeobachter nicht neu, doch nun tritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...