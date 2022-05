Not your keys, not your coins: Nach dem Kursrutsch vergangene Woche machen sich Anleger:innen Sorgen um ihre Kryptowerte, die von Coinbase verwahrt werden. Der Kollaps des Stablecoins Terra und dramatische Kursstürze: Die vergangene Woche hat den Krypto-Markt aufgewühlt. Während er langsam wieder zur Ruhe kommt, zeigt sich an anderer Stelle, wie fragil der Markt ist: Besonders unerfahrene Krypto-Trader:innen handeln gerne über zentrale Handelsplätze wie Coinbase oder Kraken. Doch nachdem Coinbase schlechte Quartalszahlen veröffentlichte, stellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...