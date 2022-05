Die offene Plattform von Temenos verleiht Mirabaud die Flexibilität, sich an veränderte Anlagemöglichkeiten und Kundenerwartungen anzupassen

Temenos (SIX: TEMN), die Cloud-Banking-Plattform, meldete heute, dass Temenos von der Schweizer Privatbank Mirabaud ausgewählt wurde, um von einem traditionellen, vor Ort befindlichen System auf eine digitale, End-to-End-Plattform für Vermögensverwaltung in der Temenos Banking Cloud umzustellen.

Angesichts der Übertragung von Vermögen zwischen Generationen, neuer Regulierungen und des Wachstums von Anlageklassen wie Private Equity und digitalen Vermögenswerten hat Mirabaud mit der Temenos Banking Cloud nun die Flexibilität, sich schnell an veränderte Anlagemöglichkeiten und Kundenerwartungen anzupassen.

Mirabaud wird die gesamte Suite der Bankfunktionen für Vermögensverwaltung von Temenos einführen, von Selbstbedienungskanälen und Portfoliomanagement bis hin zur Back-Office-Verarbeitung wie Zahlungsverkehr, Tools zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und Data Lake. Der Umfang und Perfektionsgrad der Vermögensverwaltungsfunktionen von Temenos werden es Mirabaud ermöglichen, ein digitales Kundenerlebnis mit personalisierten Dienstleistungen und hochautomatisierten Prozessen zu bieten.

Bei der Wahl ihrer Geschäftspartner ist und bleibt für Mirabaud die Privatsphäre ausschlaggebend. Temenos überzeugt in dieser Hinsicht mit seiner fortschrittlichen Technologie-Architektur, um eine äußerst sichere cloudnative Plattform bereitzustellen. Alle personenbezogenen Daten werden vollständig verschlüsselt und tokenisiert, sodass keine Informationen zur Identifizierung der Kunden auf den Systemen von Temenos abgelegt werden.

Camille Vial, Chief Executive Officer, Mirabaud, sagte: "Diese für die Mirabaud-Gruppe wichtige Investition spiegelt unser Engagement gegenüber den Kunden wider, damit wir deren bevorzugter Partner bleiben nicht nur jetzt, sondern auch für die nächsten Generationen. Wir passen uns kontinuierlich an die Bedürfnisse unserer Kunden sowie an neue Markttrends an, ohne dabei unsere Vision und unsere Grundwerte aus den Augen zu verlieren: Wir verbinden unseren menschlichen Ansatz, der durch Unternehmergeist und Leidenschaft geprägt ist, mit modernster Technologie."

Max Chuard, Chief Executive Officer, Temenos, kommentierte:"Mirabaud ist eine der ältesten und etabliertesten Banken der Schweiz. Ihr Erfolg basiert seit jeher auf einem leidenschaftlichen, menschlichen Umgang mit den Kunden, aber sie hat erkannt, dass sich die Vermögensverwaltung rasch verändert. Es gibt einen zunehmenden Wettbewerb und eine neue Generation von Kunden, die menschliche Züge in Kombination mit den Möglichkeiten der Technologie erwartet. Indem das Unternehmen die neueste SaaS-Technologie für die End-to-End-Plattform einführt, kann es seine digitale Transformation beschleunigen, sodass es weiterhin ein außergewöhnliches Kundenerlebnis bieten kann. Sowohl heute als auch in Zukunft."

