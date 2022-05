Bochum (ots) -Kanadas pulsierende Metropolen locken mit vielfältigen Stadt-Abenteuern - und das nicht nur in den urbanen Straßenschluchten. Rückzugsorte vom städtischen Treiben bieten fantasievoll gestaltete Parkanlagen, Musik-Festivals, Freilufttheater sowie Kunst und Kulinarik an öffentlichen Plätzen, die den Aufenthalt in Kanadas Metropolen zum entspannten und kreativen Erlebnis werden lassen.Toronto, OntarioIm Großraum Toronto gibt es insgesamt über 1.500 Parks (https://www.destinationtoronto.com/things-to-do/outdoors-and-recreation/parks-and-green-spaces/?view=list&sort=qualityScore&bounds=false) jeder Art und Größe. Dazu gehört der Colonel Samuel Smith Park (https://www.toronto.ca/data/parks/prd/facilities/complex/466/index.html), einer der größten Parks der Stadt, mit ausgedehnten Grünanlagen und Radwegen am Lake Ontario. Zu den neuesten Parks zählt der schöne Trillium Park (https://ontarioplace.com/en/whats-on/trillium-park-and-william-g-davis-trail/), der anstelle eines früheren Parkareals das Ufer des Lake Ontario ziert. Immer einen Besuch wert ist die beschauliche Insel Centre Island vor der futuristischen Skyline Torontos, die zu den Toronto Islands (https://www.destinationtoronto.com/neighbourhoods/waterfront-and-toronto-islands/toronto-islands/) gehört und nur 15 Fährminuten vom Stadtzentrum entfernt liegt. Der Toronto Music Garden (https://www.toronto.ca/data/parks/prd/facilities/complex/1707/index.html) ist einer der bezauberndsten Parks in Toronto. Unmittelbar am Inner Harbour der Stadt liegend, wurde seine Gestaltung von Bachs Erster Suite für unbegleitetes Cello inspiriert. Dabei entspricht jeder Teil des Gartens einem Satz aus der Suite. Im Sommer können Spaziergänger dort kostenlos Aufführungen klassischer Musik genießen.Diesen Sommer unbedingt besuchen: Die Toronto Outdoor Art Fair (https://torontooutdoor.art/) vom 8. bis zum 17. Juli 2022 zeigt Tausende Werke auf dem Nathan Phillips Square in Downtown Toronto. Die populäre Veranstaltung hat in ihren nunmehr 61 Jahren die Karrieren von 20.000 kanadischen Künstlern gefördert.Montréal, QuébecDie Metropole am Sankt-Lorenz-Strom bietet 17 große Parks mit einer Gesamtfläche von fast 2.000 Hektar. Wälder und Marschen, Strände, künstliche Seen: Jeder Park hat seinen eigenen, einzigartigen Charakter (https://www.mtl.org/en/experience/guide-montreal-parks-green-spaces). Zu den besonders schönen Anlagen gehören der Parc du Mont-Royal. (https://www.lemontroyal.qc.ca/fr/) Montréals Version des New Yorker Central Park wurde einst vom selben Landschaftsarchitekt angelegt und verzaubert mit fantastischen Aussichten auf die Stadt, schönen Spazierwegen und Les Tam Tams du Mont Royal, bei dem sich an Sonntagnachmittagen Hunderte Trommler zur Jam Session einfinden. Der Parc Jean-Drapeau liegt auf zwei Inseln im Sankt-Lorenz-Strom, beherbergt etwa den Vergnügungspark Six Flags La Ronde, ein Kasino sowie eine Formel-1-Rennstrecke und ist alle Jahre Veranstaltungsort des Osheaga Festivals, Kanadas größtem Kunst- und Musikfestival. Zudem gibt es einen zweistündigen, selbstgeführten Rundgang (https://www.parcjeandrapeau.com/en/portrait-sonore-public-art-walking-tour-documentary-ios-android/)durch die öffentliche Kunst des Parks, der von der Musik Québecer Komponisten begleitet wird.Diesen Sommer unbedingt besuchen: Im größten Park Montréals, dem Parc nature de Cap Saint-Jacques (https://montreal.ca/en/places/parc-nature-du-cap-saint-jacques), veranstaltet das Montréaler Repercussion Theatre vom 14. Juli bis zum 6. August 2022 eine Tournée Shakespeare-in-the-Park (https://www.repercussiontheatre.com/shakespeare-in-the-park/). Die Freiluftveranstaltung ist kostenlos und empfängt jedes Jahr über 13.000 Fans.Vancouver, British ColumbiaMit über 230 Parks (https://www.cntraveler.com/gallery/best-parks-in-vancouver) und Grünanlagen ist Vancouver ein Paradies für Parkliebhaber, Flaneure und Gartenfreunde. Die Parks der Pazifik-Metropole umfassen allen voran natürlich den ikonischen Stanley Park (https://vancouver.ca/parks-recreation-culture/stanley-park.aspx). Mit 400 Hektar ist er sogar größer ist als der Central Park in New York und bietet erholsame kilometerlange Spazierwege, wunderschöne Lagunen und Strände sowie das weltberühmte Vancouver Aquarium (https://www.vanaqua.org/). Der 152 Meter über der Stadt thronende Queen Elizabeth Park (https://vancouver.ca/parks-recreation-culture/queen-elizabeth-park.aspx) wiederum wartet nicht nur mit fantastischen Aussichten, sondern auch mit gepflegten Rasenflächen, bunten Blumenbeeten und dem tropischen Paradies des Bloedel Conservatory (https://vancouver.ca/parks-recreation-culture/bloedel-conservatory.aspx) auf. Und der Pacific Spirit Regional Park (http://www.metrovancouver.org/services/parks/parks-greenways-reserves/pacific-spirit-regional-park) umfasst über 809 Hektar ursprünglichen Wald mit einem gut 80 Kilometer langen Wegenetz.Public Art (https://vancouver.ca/parks-recreation-culture/public-art.aspx)genannte öffentliche Kunstwerke sind überall in der Stadt zu sehen. Bekannte und weniger bekannte Kreative nutzen die Möglichkeit, um ihre Werke auszustellen, und mit Einheimischen und Besuchern in Kontakt zu treten. Zudem können Kunstliebhaber dank der Vancouver Biennale (https://www.vancouverbiennale.com/) die Meisterwerke der Stadt auf selbstgeführten Touren (https://www.vancouverbiennale.com/explore-art/tours/)zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden.Diesen Sommer unbedingt besuchen: Das Theatre Under the Stars (https://tuts.ca/) vermengt eine bunte Mischung verschiedenster Eindrücke wie in einem Kaleidoskop und schafft so ein Zusammenspiel inspirierender Erlebnisse für alle Sinne. Vorführungen finden vom 2. Juli bis zum 27. August 2022 im Malkin Bowl, einem Amphitheater im Stanley Park, statt.Calgary, AlbertaÜber 8.000 Hektar Parkland (https://www.visitcalgary.com/things-to-do/stories-from-calgary/10-best-parks-in-calgary)garantieren Ellbogenfreiheit satt! Einheimische wie Besucher haben in Calgary zahllose Möglichkeiten, sich fit zu halten, Vögel zu beobachten oder einfach nur zu entspannen. Der Fish Creek Provincial Park (https://albertaparks.ca/parks/kananaskis/fish-creek-pp/) ist der zweitgrößte urbane Provinzpark in Kanada (der größte ist der Rouge National Urban Park in Toronto). Neben gut 100 Kilometern Wander- und Radwegen bietet Fish Creek dank über 200 hier nistenden Vogelarten hervorragende Gelegenheiten zur "Birding" genannten Vogelbeobachtung. Dazu gibt es einen Golfplatz und einen künstlichen See mit langem Sandstrand. Als vorbildlich in Sachen Landschaftsgestaltung gilt der Confederation Park (https://www.calgary.ca/csps/parks/locations/nw-parks/confederation-park.html) mit seinen natürlichen Feuchtgebieten und Wasserpflanzen. Im Prince's Island Park (https://www.calgary.ca/csps/parks/locations/downtown-parks/princes-island-park.html) im Stadtzentrum wiederum finden das ganze Jahr über Festivals und Veranstaltungen statt, darunter die Feierlichkeiten zum Canada Day (1. Juli) und das Calgary Folk Music Festival (https://www.calgaryfolkfest.com/).Das Beltline Urban Murals Project (https://yycbump.ca/) (BUMP) hat Calgarys Stadtzentrum seit 2017 in eine regelrechte Freiluft-Kunstgalerie verwandelt. Im Rahmen dieser Initiative werden alljährlich die neuesten Wand- und Graffitikunstwerke einheimischer und internationaler Künstler von einer Jury zur Präsentation auf den Straßen ausgewählt.Diesen Sommer unbedingt besuchen: Foodies in the Park (https://foodiesinthepark.com/) ist ein Pop-up-Event, das kulinarische Genüsse in besonders ausgefallenen, durchsichtigen Kuppelzelten bietet und jedes Jahr zahlreiche Feinschmecker anlockt. Jede Ausgabe findet an einem anderen Wahrzeichen in Calgary statt und macht so das Dinieren zu einer Entdeckungsreise für alle Sinne. Wer Folk Musik liebt, der ist beim Calgary Folk Music Festival (https://www.calgaryfolkfest.com/) richtig. Vom 21. bis zum 24. Juli locken über 50 Künstler in den Prince's Island Park.Pressekontakt:Destination Canadaproudly [re]presented byThe Destination OfficeKIRSTEN BUNGARTSENIOR PUBLICIST/ MANAGER PR & MEDIALindener Str. 128, D-44879 Bochum, Germanykirsten@destination-office.deOriginal-Content von: Destination Canada, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162492/5226520