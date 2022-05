An einem Gymnasium in Bremerhaven ist am Donnerstag geschossen worden. Eine Frau sei mit der Waffe verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Sie kam ins Krankenhaus. Ob Lebensgefahr bestand, war zunächst unklar.Der Täter wurde nach der Tat festgenommen. Einsatzkräfte durchsuchten die Schule. We...

Den vollständigen Artikel lesen ...