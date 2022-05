Die Kurse vieler Aktien sind in den vergangenen Wochen und Monaten massiv eingebrochen. Vor allem Tech-Aktien erwischte es heftig. Doch auch andere Unternehmen litten. Das führt zu lukrativen Chancen. Vor drei Wochen identifizierte DER AKTIONÄR eine Aktie, die nach 70 Prozent Kursverlust enormes Aufholpotenzial hatte."Bemerkenswerte Stärke", "Willkommen in der Gewinnzone" und "Auf den nächsten Schwung setzen" lauteten die Zwischenüberschriften im Artikel auf den Seiten 42 und 43 Ende April in Ausgabe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...