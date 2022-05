Fashionette (WKN: A2QEFA) ist mit einer Aktien-Performance 2021 von -32% und dem heftigen Abbröckeln seit Januar in guter Gesellschaft. Seit dem IPO bei 31 € steht bis jetzt gar eine Gruselbilanz von -85% auf einen aktuellen Kurs von um die 4,80 € zu Buche. Da kommen die am Donnerstagmorgen vorgelegten Quartalszahlen gerade richtig als Update. Fashionette betreibt die gleichnamige Modeplattform und stellt dort in erster Linie Handtaschen sowie Schuhe, ...

