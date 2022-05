Siemens Energy hat eine Lösung gefunden, um die kränkelnde Siemens Gamesa vollständig zu übernehmen. Geplant ist, die Kontrolle im operativen Geschäft zu übernehmen und das Unternehmen zu sanieren.Das Gerücht hält sich bereits seit Quartalen im Markt. Heute früh bestätigte Siemens Energy (DE000ENER6Y0) nun, dass man die restlichen ausstehenden Aktien von Siemens Gamesa (ES0143416115) übernehmen will. Konkret wurde man nicht. Man kündigte lediglich an, dass man ein Barangebot für die Aktien unterbreiten will, die man ...

