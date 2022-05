Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!ZDFMontag, 6. Juni 2022, 18.15 UhrLeben mit PassionCollien Ulmen-Fernandes in OberammergauFilm von Babette UrbanMehr als 2000 Menschen machen mit bei den Passionsspielen. In Oberammergau trifft Collien Ulmen-Fernandes "Jesus", "Maria" und andere Laiendarsteller - die Menschen hinter den Rollen.Die Moderatorin und Schauspielerin will wissen, wie die Passionsspiele das Leben der Mitwirkenden verändern. Dafür erlauben sie Collien einen Blick in ihr Innerstes, laden sie nach Hause ein, öffnen ihre Fotoalben und teilen Gefühle und Gedanken zu ihrer Passion.Als professionelle Schauspielerin interessiert Collien Ulmen-Fernandes besonders, wie diese spektakuläre Aufführung auf die Beine gestellt wird. Sie kommt mit dem Regisseur Christian Stückl ins Gespräch und unterhält sich mit ihm über Tradition und Aktualität dieses christlichen Schauspiels.Sie lernt den ältesten und den jüngsten Hauptdarsteller kennen, Peter Stückl und David Bender, sie schaut Holzschnitzerin Katrin Mangold bei der Entstehung einer neuen Skulptur über die Schulter, befragt Maria-Darstellerin Eva-Maria Reiser zu ihrem Frauenbild und begleitet Bibo Farman, der als jüdische Tempelwache, als Rottler, mitspielt, zu dem Kinderheim, wo er nach seiner Flucht aus dem Irak aufgenommen wurde. Außerdem erfährt Collien Ulmen-Fernandes von Claudia Hans, einer Hotelinhaberin in dritter Generation, wie sich Corona auf ihr Geschäft ausgewirkt hat.Die letzten Wochen kurz vor der Premiere sind immer stressig für alle Beteiligten. Diesmal ist die emotionale Herausforderung besonders groß, weil die Aufführung wegen Corona vor zwei Jahren verschoben werden musste und das Warten spürbar an den Nerven zehrte. Alle fiebern dem Moment entgegen, den Besuchern aus dem In- und Ausland endlich die neu konzipierte Version präsentieren zu können.Seit 1634 bringen die Oberammergauer die letzten Tage Jesu auf die Bühne. Der Brauch entstand in einer Zeit, die Parallelen zur jetzigen Coronapandemie hat. Denn damals, um 1630, wütete in Oberammergau die Pest, 84 Einwohner starben innerhalb kurzer Zeit. Damit Gott Krankheit und Tod ein Ende bereite, gelobten die Oberammergauer, alle zehn Jahre die Passion Jesu aufzuführen. Und das funktionierte: 1634 gab es die ersten Passionsspiele, und seitdem starb - der Legende nach - niemand mehr an der Pest-Erkrankung.Die Dokumentation ist ab Montag, 6. Juni 2022, ab 8.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5226562