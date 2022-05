Schon an der erstbesten technischen Barriere kommt die jüngste Bärenmarktrally des Swiss Market Index wieder eindrucksvoll zum Halten. Nach unten ist aktuell aber auch nicht so viel Platz. Der SMI ist an dem Kreuzungspunkt einer fallenden Orientierungslinie und einer horizontalen Wendezone um 11.800 Punkten wieder deutlich nach unten abgedreht. Dies zeigt, dass Marktteilnehmer schon kleinste Gelegenheiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...