In Indien sind mehrere hohle Metallkugeln vom Himmel gefallen. Ein Weltraumforschungsinstitut soll nun mehr über den Ursprung der Trümmer herausfinden - einen Verdacht gibt es schon. Fünf hohle Metallkugeln sind in den letzten Tagen an der Westküste Indiens vom Himmel gefallen, begleitet wurden sie von mehreren unförmigen Metallteilen. Begonnen hatte das Phänomen in Bhalej, Khambholaj und Rampura, in den darauffolgenden Tagen war die Polizei auch in weiteren Dörfern in einem Umkreis von etwa 15 Kilometern wegen herabfallender Trümmer alarmiert worden. Durch die rund fünf ...

