DJ Deka/Kater: Zentralbank-Reaktion heute nicht stärker als in 1970ern

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Reaktion der Zentralbanken auf die sehr hohe Inflation ist nach Einschätzung von Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater nicht entschlossener als die in den 1970er Jahren, als sich - auch aufgrund der damaligen Unerfahrenheit der Geldpolitik - ein jahrelanger Inflationsprozess aufbauen konnte. Kater wies beim Finanzmarkt-Roundtable des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), der Dekabank und der Börsen-Zeitung darauf hin, dass die Realzinsen vor 40 Jahren positiv gewesen seien, heute dagegen stark negativ.

"Die Notenbanken haben in diesen Jahren Zinsen gesetzt, die durchaus einen positiven Realzins gesetzt haben", sagte Kater und fügte hinzu: "Das ist derzeit in Europa nicht absehbar." Der Realzins ist der nominale Zins abzüglich der erwarteten bzw. tatsächlichen Inflation. Kater verwies darauf, dass die Zentralbanken vor 40 Jahren gerade erst aus dem Gold-Standard entlassen worden seien und noch keine Übung mit dem Umgang Inflation im Fiat-Money-System gehabt hätten.

Er räumte allerdings ein, dass der reale Gleichgewichtszins derzeit negativ sein könnte, so dass ein Leitzins von null bereits bremsend wäre. Kater zufolge müssen die Zentralbanken im Unterschied zu den Verhältnissen in den 1970ern erst noch ihre "Turbo-Maßnahmen" abschalten. "Das ist jetzt unterwegs, aber das ist doch ein ganz schön träger Mechanismus", merkte Kater an.

Es werde sich zeigen, ob die aktuell absehbaren geldpolitischen Maßnahmen ausreichten, um die Inflationsdynamik zu brechen. "Das ist es, woran sich die Finanzmärkte orientieren werden." Kater rechnet für die 2020er Jahre grob gesagt mit 0 bis 1,5 Prozent Wachstum im Euroraum, 2 bis 4 Prozent Inflation und sehr niedrigen bzw. negativen Realzinsen. "Ob man das 'Stagflation light' nennen möchte, ist Geschmackssache", sagte er.

