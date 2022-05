Saarbrücken (ots) -Am 18. Mai 2022 fand in der Saarländischen Landesvertretung in Berlin der 6. Parlamentarische Abend unter dem Motto "fit & gesund in Deutschland - Fitnessstudios bewegen das Land" statt. Die Veranstalter - der Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen (DSSV e. V.), die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) sowie die BSA-Akademie - konnten die geschätzten Vertreter/-innen des Bundestags, der Forschung, der Fitness- und Gesundheitsbranche sowie der gesetzlichen Krankenkassen für das gemeinschaftliche Engagement gegen den zunehmenden Bewegungsmangel und den rasanten Anstieg der Zivilisationskrankheiten gewinnen."Nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie hat sich das gesundheitliche Befinden der Deutschen drastisch verschlechtert. Dem müssen wir unbedingt entgegenwirken", betont Prof. Dr. Thomas Wessinghage, Prorektor Hochschulentwicklung und Transfer DHfPG sowie Facharzt für Orthopädie. "Der Gesundheitsaspekt von Fitnesstraining ist bereits lange bekannt. Das Ziel des 6. Parlamentarischen Abends ist es, dass Akteure aus Politik, Forschung sowie der Fitness- und Gesundheitsbranche zusammenarbeiten, um der Bevölkerung den Zugang zu regelmäßigem Fitnesstraining zu erleichtern" ergänzt DSSV-Mitglied Frank Vogelgesang, Inhaber der Motivitas Fitness GmbH.Gelungener Abend mit anregenden Gesprächen und wichtigen ErkenntnisseIm Rahmen der Veranstaltung tauschten sich im Expertengespräch, moderiert von Prof. Wessinghage, u. a. folgende Teilnehmende über den aktuellen Gesundheitszustand der Bevölkerung sowie die branchenübergreifenden Handlungsmöglichkeiten aus:- Philipp Hartewig, MdB sowie Obmann des Sportausschusses und sportpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion- Prof. Dr. Jörg Loth, Vorstand der IKK Südwest- Birgit Schwarze, Präsidentin des DSSV e. V.Darüber hinaus stellte Prof. Dr. Sarah Kobel, Leitung Marktforschung DHfPG sowie Projektleiterin, die "Fitmach-Aktion: fit & gesund im Saarland" und deren erste Ergebnisse vor. Das erklärte Ziel dieses Modellprojektes: die Ausweitung auf das gesamte Bundesgebiet.Beim anschließenden Get together nutzten die Anwesenden die Möglichkeit zum persönlichen Austausch. Mit den neu gewonnenen Erkenntnissen aus der Expertenrunde und dem Best-Practice-Vortrag von Prof. Dr. Sarah Kobel diskutierten sie, wie sie gemeinsam der Bevölkerung niedrigschwellige Angebote zum regelmäßigen Fitnesstraining unter professioneller Anleitung zugänglich machen können. Denn nur zusammen gelingt es, dem zunehmenden Bewegungsmangel und den Zivilisationskrankheiten präventiv vorzubeugen."Fitmach-Aktion" im Saarland - Großes entsteht immer im KleinenIm Saarland wurde ein Meilenstein gelegt, denn erstmals arbeiten Politik, Forschung, die gesetzlichen Krankenkassen sowie die Fitness- und Gesundheitsbranche gemeinsam an einem Projekt: Das saarländische Gesundheitsministerium, die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG), der Verein für Prävention und Gesundheit im Saarland (PuGiS) e. V., die saarländischen gesetzlichen Krankenkassen, die Fitness- und Gesundheitsanlagen sowie der DSSV e. V. als Unterstützer haben sich in der "Fitmach-Aktion" vereint, um die Menschen im Saarland - und zukünftig in ganz Deutschland - für mehr Bewegung zu begeistern.1.000 Proband/-innen, die gar nicht, wenig oder unregelmäßig sportlich aktiv sind, absolvieren in einem wohnortnahen Fitness- oder Gesundheitsstudio ihrer Wahl ein achtwöchiges, individuell ausgerichtetes Trainingsprogramm gemäß den evidenzbasierten Bewegungsempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Mit Fragebögen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten während der Trainingsphase ausgefüllt werden, dokumentieren die Fitnessfachkräfte, wie oft die Proband/-innen das Training absolvieren bzw. absolviert haben, wie ihr körperliches sowie mentales Befinden ist und welche Motivation sie zum jeweiligen Zeitpunkt zum Training antreibt.Hinweis: Diese Pressemitteilung sowie Bildmaterial finden Sie zum Download unter: https://cloud.dhfpg-bsa.de/s/awJLEdkew69fbp7 (Passwort: ParlAbend)Pressekontakt:Tina Baquet, Leitung Unternehmenskommunikation DHfPGTel.: +49 681 6855 206E-Mail: t-baquet@dhfpg-bsa.deOriginal-Content von: Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70906/5226608