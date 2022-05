ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ryanair von 18,90 auf 19,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der irische Billigflieger sei gut positioniert für den erwarteten Ansturm der Fluggäste in der anstehenden Sommersaison, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Kursziel steige wegen eines neuen Bewertungszeitraums. Ryanair dürfte im Fall einer Rezession im Vergleich zur Konkurrenz gewinnen und - sofern es nicht zu größeren mensch- oder naturgemachten Ereignissen komme - über mehrere Jahre hinweg ein Passagierwachstum verzeichnen./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 12:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BYTBXV33

