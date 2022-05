Wien (www.fondscheck.de) - Wie die Fondsgesellschaft mitteilt, hat Nordea Asset Management Alexander Heidenfelder per 1. Juni zum Vertriebsdirektor für das Wholesale-Geschäft in der Region Süddeutschland ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".In dieser Funktion sei Heidenfelder für die Betreuung von Partnerbanken, Dachfondsmanagern und Vermögensverwaltern sowie Anlagevermittlern im gesamten süddeutschen Raum zuständig. Er folge auf Rainer Linder, der voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 in den Ruhestand eintrete. ...

