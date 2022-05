Berlin (ots) -Sollten Bundestag und Bundesrat das 9-Euro-Ticket in diesen Tagen beschließen, fordert die Deutsche Umwelthilfe (DUH) eine nahtlose Nachfolgeregelung ab 1. September in ein bundesweit gültiges Klimaticket für einen Euro pro Tag. Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH:"Im Anschluss an das geplante 9-Euro-Ticket muss ab 1. September ein bundesweit gültiges Klimaticket für den Nahverkehr für einen Euro pro Tag, also 365 Euro pro Jahr folgen. Bahn, Bus und Straßenbahn müssen dauerhaft bezahlbar werden, wie beispielsweise in Wien. Zudem muss die Bundesregierung die Länder und Kommunen unterstützen, den jahrzehntelang kaputtgesparten Öffentlichen Nahverkehr wieder zu ertüchtigen, um ein attraktives Angebot zu schaffen. Wir brauchen mehr Bus und Bahn und weniger Auto."Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deDUH Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe,www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5226682