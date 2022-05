NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 540 auf 550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Raul Sinha aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu britischen und irischen Banken seine Bewertungsmodelle. Er arbeitete seine Annahmen über Zinsanhebungen im Vereinigten Königreich, der Eurozone und den USA ein. Diese positiven Effekte würden jedoch zum Teil vor dem Hintergrund von Inflationserwartungen durch steigende Kosten und auch steigende Risikokosten wieder aufgezehrt./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 18:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0005405286

