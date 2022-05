Es gibt immer mehr Indizien, dass Siemens Energy die eigene Tochter Siemens Gamesa komplett übernehmen will. Bisher liegen rund 33 Prozent von Siemens Gamesa in fremden Händen. Angeblich will Siemens Energy 19,00 Euro je Aktie von Gamesa zahlen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...