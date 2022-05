Um fast +12% hat in den vergangenen fünf Handelstagen die Aktie der Commerzbank (WKN: CBK100) angezogen. Allein heute steigt sie um mehr als +3% auf 7,11 € und stemmt sich damit erfolgreich gegen das düstere Börsenumfeld und den fallenden DAX. Was versetzt die Anleger hier in Kauflaune? Und ist der Titel des Frankfurter Kreditinstituts ein lohnenswertes Investment? Die Commerzbank AG ist basierend auf der Bilanzsumme von zuletzt 507 Milliarden € ...

