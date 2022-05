Die Europäische Union drückt beim Thema Energiewende zunehmend auf die Tube. Die EU-Kommission will bis zum Ende der Dekade einen dreistelligen Milliarden-Euro-Betrag bereitstellen, um den kontinentalen Ausstieg aus russischen Energielieferungen zu beschleunigen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellte am Mittwoch eine entsprechende Strategie vor."Wir müssen unsere Abhängigkeit von Russland im Energiebereich so schnell wie möglich verringern", sagte Kommissionschefin von der Leyen. Ziel ...

