Für Cancom-Anleger wäre schwarze Kleidung heute angemessen. Denn der Kurs notiert rund zwei Prozent in der Verlustzone. Nur noch 34,86 EUR müssen nach diesem Abschlag für ein Wertpapier hingelegt werden. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Cancom-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Cancom der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Cancom-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verschlechtert hat sich durch diesen Kursrutsch die übergeordnete Technik. Cancom marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. So genügt ein weiterer Kursrutsch von rund drei Prozent um das bisherige 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Dieses Sicherheitsnetz liegt bei 33,94 EUR. Daher kommt den nächsten Tagen eine hohe Bedeutung zu:

Anleger, die immer auf eine günstige Einstiesgelegenheit gewartet haben, sehen nun ihre Zeit gekommen. So können Sie bei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...