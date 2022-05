DJ PTA-News: Zeitfracht Logistik Holding GmbH: Zeitfracht Logistik Holding GmbH steigert im Geschäftsjahr 2021 Umsatz und EBITDA

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Kleinmachnow (pta036/19.05.2022/14:18) - Kleinmachnow (Berlin), 19. Mai 2022.

Die Zeitfracht Logistik Holding GmbH ("Zeitfracht Logistik" oder "Gesellschaft"), eine führende mittelständische Anbieterin von Dienstleistungen für die Bereiche System-, Medien-, Elektronik- und Textillogistik, veröffentlichte heute ihren Teilkonzernjahresabschluss für das Jahr 2021. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr von 556,5 Millionen Euro auf 817,8 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBITDA) erhöhte sich von 23,3 Millionen Euro auf 62,1 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge stieg von 4,2 Prozent auf 7,6 Prozent. Der Umsatzanstieg erklärt sich sowohl aus organischem Wachstum in allen Geschäftsbereichen der Gesellschaft als auch durch die abgeschlossenen Akquisitionen vor allem im Bereich Textileinzelhandel und -logistik: Im vergangenen Jahr integrierte die Zeitfracht Logistik die Adler Modemärkte AG. "2021 war für uns ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr, in dem wir von unserer soliden und breit diversifizierten Marktpositionierung in allen Geschäftsbereichen profitieren konnten. Unser gutes Ergebnis lässt sich insbesondere auf die große Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückführen, die intensiv unsere internen Abläufe und Prozesse weiter optimiert haben", sagt Wolfram Simon-Schröter, Geschäftsführer der Zeitfracht Logistik Holding. "Für das laufende Geschäftsjahr und darüber hinaus werden wir weiter an der konsequenten Umsetzung unserer strategischen Ziele arbeiten, insbesondere die Digitalisierung der Beladungs- und Tourenplanung sowie die stetige horizontale sowie vertikale Integration aller Geschäftsbereiche. Beides erfordert Investitionen, mit denen wir unser gewachsenes Unternehmen in seinen Strukturen weiterentwickeln. Wichtig ist uns, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diese Strategie einzubinden, denn Zukunft funktioniert nur im Team." Zur Umsetzung ihrer strategischen Wachstumspläne eruiert die Geschäftsführung der Zeitfracht Logistik fortlaufend Finanzierungsoptionen, zu denen auch die Aufnahme von Fremdkapital wie die Emission einer weiteren Anleihe gehört.

Über die Zeitfracht Logistik Gruppe

Die Zeitfracht Logistik Gruppe mit ihren Tochterunternehmen gehört zu den europaweit führenden Logistikdienstleistern. Die Kernkompetenzen liegen in der Medienlogistik und im Fulfillment sowie im System-, Linien- und Begegnungsverkehr und Handel. Außerdem bietet die Zeitfracht Logistik Gruppe Full-Service-Dienstleistungen rund um den Vertrieb von Elektronikprodukten an. Zeitfracht überzeugt durch modernste Technik, erstklassige Vernetzung und enorme Flexibilität für individuelle Kundenwünsche.

Pressekontakt

Heinz-Joachim Schöttes

Leiter Konzernkommunikation

Zeitfracht Gruppe

joachim.schoettes@zeitfracht.de

Tel.: +49 160 / 901 351 68

(Ende)

Aussender: Zeitfracht Logistik Holding GmbH Adresse: Albert-Einstein-Ring 22, 14532 Kleinmachnow Land: Deutschland Ansprechpartner: Carl-Robert Jauch Tel.: 015222552286 E-Mail: investor-relations@zeitfracht.de Website: www.zeitfracht.de

ISIN(s): DE000A3H3JC5 (Anleihe) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1652962735924 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2022 08:19 ET (12:19 GMT)