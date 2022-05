Tecnotree, ein Technologieanbieter aus Espoo, wird als "Change-Maker of the Year" ausgezeichnet. Durch die Bereitstellung von europäisch-finnischen Innovationen hat das Unternehmen in Schwellenländern entscheidende Wachstumsimpulse gesetzt. Seine 5G-fähigen digitalen Produkte und Lösungen haben sich weltweit in Europa, Lateinamerika, im Nahen Osten, in Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum durchgesetzt und tragen maßgeblich dazu bei, dass der Telekommunikationssektor und seine Kunden mithilfe von erweiterten digitalen Fähigkeiten Zugang zu wichtigen digitalen Diensten in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung und Zahlungsdienste erhalten.

Tecnotree Padma Ravichander and Minna Heusala of the Stock Exchange Foundation at the Stock Exchange Gala on May 17, 2022. Picture taken by Tuomas Pietinen. (Photo: Business Wire)

"Veränderung und Wandel sind der Kern unseres Geschäfts. In den vergangenen zehn Jahren haben wir unser Unternehmen intern auf eine agile Unternehmenskultur umgestellt, die unsere Mitarbeiter dazu ermutigt, kontinuierlich Innovationen zu fördern und unseren Kunden und deren Kunden anspruchsvolle digitale Software bereitzustellen, um ein nachhaltiges und gerechtes Wachstum und wirtschaftlichen Nutzen über Wertschöpfungsketten hinweg zu ermöglichen. Dieser interne Wandel innerhalb des Unternehmens hat in den zurückliegenden Jahren außerdem zu solide Renditen für unsere Anteilseigner mit Blick auf Shareholder Equity und Ergebnis je Aktie geführt", berichtet Padma Ravichander, CEO, Tecnotree OYJ, ESPOO.

"Unsere Vision ist es, digital vernetzte Communitys zu unterstützen und unseren Kunden durch unsere digitale Plattform, Software und Dienstleistungen eine nachhaltige und inklusive Entwicklung zu ermöglichen", fügt Ravichander an. "Den Kern unseres Angebots bildet die Ausweitung wesentlicher Konnektivitätsdienste mithilfe von europäisch-finnischer Innovation. Wir sind stolz darauf, dass sich unsere digitalen Produkte in mehreren Schwellenländern durchsetzten konnten. Dieser Erfolg bestätigt unseren One-Tecnotree-Ansatz, der über Sprach- und Datenverbindungen hinaus weitere digitale Dienste in den Bereichen Gesundheit, Bildung, finanzielle Integration sowie wirtschaftliche Gerechtigkeit und Beschäftigung unterstützt, um ein freies und faires Wachstum in diesen Märkten zu ermöglichen und auf diese Weise die kulturelle und wirtschaftliche Kluft zu verringern."

Über Tecnotree

Tecnotree ist der einzige Anbieter von Komplettlösungen für die Verwaltung digitaler Geschäftsprozesse von Digital-Service-Providern. Das Unternehmen verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in diesem Segment und bewährte Liefer- und Transformationskapazitäten rund um den Globus. Unsere agilen Produkte und Lösungen basieren auf Open-Source-Technologien und decken mit einem vorintegrierten B2B2X-Partner-Ökosystem in Bereichen wie Gaming, Gesundheit, Bildung oder OTT das gesamte Spektrum ("Order-to-Cash") der Geschäftsprozess- und Abonnementverwaltung für Telekommunikations- und sonstige digitale Serviceanbieter ab. Die Produkte, Plattformen und Partner von Tecnotree unterstützen aufstrebende Ökosysteme mit über einer Milliarde Abonnenten in mehr als 70 Ländern. Tecnotree ist an der Nasdaq Helsinki notiert (TEM1V). Weitere Informationen finden Sie unter www.tecnotree.com.

Contacts:

Padma Ravichander, CEO Tecnotree OYJ

marketing@tecnotree.com