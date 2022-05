Die Bayer-Aktie hat sich vom jüngsten Glyphosat-Schock sehr gut erholt. Binnen weniger Tage ist der Aktienkurs von 55 auf 63,50 Euro gestiegen. Am heutigen Donnerstag wartet der Pharmakonzern mit der Zulassung eines weiteren Medikaments in China auf, weshalb die Gesellschaft erneut zu den stärksten DAX-Werten gehört.Chinas Arzneimittelbehörde NMPA hat das Bayer-Medikament Verquvo zugelassen. Das teilte der Pharmakonzern am heutigen Donnerstag mit. Das Medikament dient zur Behandlung von Patienten ...

