7,3 Prozent - darauf belief sich die Teuerung in Deutschland im März und ist damit so hoch wie seit 1981 nicht mehr. Auf welche Titel setzen Anleger jetzt, wenn das Geld immer weniger wert wird? Vor allem auf Unternehmen mit der nötigen Preissetzungsmacht, um auch in dieser Zeit hohe Gewinne zu erwirtschaften. Günstig bewertet, hohe Margen und trendstark.

Den vollständigen Artikel lesen ...