Berlin (ots/PRNewswire) -Die E-Bike-Marke Eleglide bringt im Mai 2022 zwei neue E-Rennräder-T1 und T1 Step-Thru auf den Markt.Seit seiner Gründung setzt sich Eleglide dafür ein, emissionsarme Transporte kostengünstiger und angenehmer zu gestalten. Die neuen Modelle haben ihr Engagement unter Beweis gestellt, die auf Komfort, Funktionalität und Stabilität ausgelegt sind und zu vernünftigen und erschwinglichen Preisen angeboten werden.T1Angetrieben von einem bürstenlosen 250W-Motor kann der Eleglide T1 bis zu 25 km/h beschleunigen. Mit einem 450-Wh-Akku kann er im Assist-Modus eine maximale Distanz von 100 km erreichen, was ihn ideal für Langstreckenradtouren macht.Für eine gute Stabilität ist der 17,5-Zoll-Rahmen aus einer starken und steifen Aluminiumlegierung gefertigt, die für eine solide Fahrt sorgt.Mit 27-Zoll-Rädern und Premium-CST-Reifen bietet das T1-Bike Platz für mehrere Arten von Straßen und rollt auch in holprigem Gelände reibungslos.Für komfortable und genussvolle Radtouren besteht es aus einem gemütlichen Sattel, einem robusten Gepäckträger mit einer maximalen Belastung von 25 kg, einem 7-Gang-Shimano-Schaltwerk, und eine hydraulische Federung mit Lockout, die auf ebenen Straßen für eine schnelle Fahrt gesperrt und auf unebenen Wegen für eine gleichmäßige Fahrt entsperrt werden kann.Zur einfachen Steuerung des E-Bikes verfügt es über ein LCD-Dashboard, das verschiedene Informationen wie Geschwindigkeit und Batteriestand anzeigt und es dem Benutzer ermöglicht, eine Vielzahl von Funktionen zu aktivieren, darunter das Schalten von Geschwindigkeitsstufen, das Aktivieren des Kreuzfahrtmodus usw.T1 Step-ThruEleglide T1 Step-Thru ist elegant im Aussehen und beeindruckend im Komfort.Ähnlich wie das T1-Modell enthält es auch einen 250W-Motor, einen 450Wh-Akku, ein LCD-Armaturenbrett, eine hydraulische Federung mit Lockout, einen Gepäckträger und ein 7-Gang-Shimano-Schaltwerk.Was T1 Step-Thru von T1 unterscheidet, ist der 17-Zoll-Durchstiegsrahmen, der mit einem starken Träger verstärkt ist, um eine gute Stabilität zu gewährleisten.Das Highlight seines komfortablen Designs liegt in dem verstellbaren Vorbau, mit dem Sie den Vorbauwinkel für eine geeignete Position ändern können. Darüber hinaus verfügt es über einen ergonomisch geformten SR-Sattel, mit dem Sie auf langen Strecken bequem sitzen können.Um das Release-Event der neuen E-Bikes zu feiern, hat Eleglide vom 17. Mai bis 24. Mai Sonderangebote für T1 zu einem Preis von nur 899,99 € und T1 Step-Thru zu einem Preis von 949,99 €. Jeder, der ein Fahrrad auf der offiziellen Website von Eleglide bestellt, erhält eine Garantie von bis zu 3 Jahren und einen 14-tägigen Rückgabeservice.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte:https://eleglide.com/products/removable-battery-100km-range-electric-trekking-touring-bike-t1?utm_source=bic&utm_medium=prhttps://eleglide.com/products/removable-battery-100km-range-electric-trekking-touring-bike-t1-step-thru?utm_source=bic&utm_medium=prFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1820764/1.jpgPressekontakt:Yang Zhang,+86-18306665809,zhangyang@geekbuy.comOriginal-Content von: Eleglide Brand, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163215/5226911