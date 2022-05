44 % Kurskorrektur für den interessantesten deutschen Wirkstofftitel EVOTEC sind eine schwierige Wette. Die Neuentwicklung von Wirkstoffen in Eigenproduktion und/oder mit großen Konzernen im Auftragsverfahren lässt sich nicht exakt von Quartal zu Quartal fortrechnen. Die Nachrichten darüber schlagen jedoch regelmäßig massiv durch. Aktueller Ansatz: 4,4 Mrd. € Marktwert sind für knapp 800 Mio. € Zielumsatz zweifellos anspruchsvoll. Der Gewinn je Aktie ist jedoch rechnerisch nicht üppig. Das ergibt ein theoretisches KGV irgendwo über 80. Frage:



Wie viel Potenzial steckt in der Pipeline mit Hochrechnungen für etwa 3 bis 5 Jahre, wenn die in Arbeit befindlichen Produkte wirksam werden?



